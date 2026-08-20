Joyeux collage d’affiches, Le Hangar(t), Lille

Informations pratiques

Joyeux collage d’affiches Dimanche 20 septembre, 15h00 Le Hangar(t) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Joyeux collage d’affiches

Autour de l’exposition « Mémoires mauves : sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ »

Des affiches poétiques exposées au Hangar(t) mettront en lumière des figures oubliées, méconnues ou invisibilisées de la littérature poétiquequeer avant le XXIe siècle pour valoriser leur héritage. Mais pour que tout le monde puisse les voir, autant les afficher hors-les-murs, dans la rue !

Pour participer, deux options :

1/ Vous habitez Lille-Sud ou Faches-Thumesnil, à proximité du Hangar(t) et vous souhaitez décorer l’extérieur de votre logement : envoyez un mail à power-poetesses@proton.me pour nous demander de mettre une affiche sur le mur de votre domicile ou bien à votre fenêtre ! Nous passerons chez vous avec grand plaisir.

2/ Vous souhaitez participer au collage : RDV à 14h45 devant le Hangar(t), si possible avec votre vélo, pour sillonner les rues et placarder les portraits poétiques dans le sillage des colleureuses féministe !

Et si vous voulez faire les deux, c’est encore mieux !

Le Hangar(t) 14 rue Garibaldi, 59000 LILLE Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 06 31 41 90 24 https://www.lehangart.fr/ [{« link »: « mailto:power-poetesses@proton.me »}] Au 14 rue Garibaldi, passez la grande porte cochère et vous découvrirez un lieu qui ne ressemble à aucun autre… À Lille-sud, les lieux de rencontre se font rares. Côté culture, hormis les espaces municipaux dédiés, dur dur de dénicher un endroit convivial sans devoir se déplacer « de l’autre côté du périph’ ». La raison d’être du Hangar(t), c’est de proposer aux habitants du quartier une offre culturelle à portée de pieds.

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Et aujourd’hui, c’est pari gagné ! Le Hangar(t) remplit pleinement la mission qu’il s’est donnée, en proposant une programmation de spectacle vivant (concerts, théâtre, conférences gesticulées), des expositions, mais également des ateliers de pratiques amateur : écriture, gravure, cyanotype, céramique, danse fusion, slam, impro !

On y assiste également à des rencontres et débats citoyens – notamment autour des thématiques féministes et LGBTQIA+ – parce qu’ici oui, c’est possible : on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux ! Enfin, on profite du bar pour boire et grignoter local, puisque les fournisseurs sont eux aussi basés à Lille-sud ou dans un périmètre tout proche.

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Bref, Le Hangar(t), c’est une sorte de catalyseur qui brasse joyeusement les énergies du quartier et se construit petit à petit grâce à ses voisins, adhérents, bénévoles, artistes et partenaires, et surtout : avec VOUS ! La rue Garibaldi n’est pas connue pour ses places libres… vous pouvez viser le parking rue de la littorelle (Lille) à 130m ou le parking de la Place Victor Hugo (Faches-Thumesnil) à 500m.

Pour assurer le coup, vous pouvez aussi privilégier les mobilités douces !​

-> Métro : Porte d’Arras

-> Bus : Ligne 14 et CITL (Faubourg d’Arras) et ligne 7 (Guesde)

-> V’Lille : Porte d’Arras

Joyeux collage d’affiches

©Jay Damages