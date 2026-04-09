Juke-box contemporain Philharmonie de Paris Paris
Juke-box contemporain Philharmonie de Paris Paris samedi 19 septembre 2026.
Associés à la DJ britannique Mariam Rezaei, les solistes de l’Ensemble intercontemporain proposent à leur public une expérience inédite : il est invité à élaborer lui-même le programme du concert en votant pour ses œuvres préférées. Le temps d’une soirée, la formation se transforme en juke-box contemporain, passant en revue le best-of de son répertoire.
La fête ne serait pas complète sans une création. Et quelle création ! Dérive 3 de Pierre Boulez pour cuivres et percussions. Comme ses deux aînées, Dérive 3 est à la fois une réflexion, un développement, sinon une prolifération, sur un matériau souvent très restreint : en l’occurrence quelques arpèges extraits de la cantate Le Visage nuptial, composée en 1946-47.
Distribution
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction
Mariam Rezaei, platines
L’Ensemble intercontemporain ouvre en fanfare cette saison du jubilé. Voilà 50 ans, il donnait ses premiers concerts sous la direction de Pierre Boulez. C’est par une célébration de son fondateur et de son public que démarrent les festivités.
Le samedi 19 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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