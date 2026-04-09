Juke-box contemporain Philharmonie de Paris Paris

Associés à la DJ britannique Mariam Rezaei, les solistes de l’Ensemble intercontemporain proposent à leur public une expérience inédite : il est invité à élaborer lui-même le programme du concert en votant pour ses œuvres préférées. Le temps d’une soirée, la formation se transforme en juke-box contemporain, passant en revue le best-of de son répertoire.

La fête ne serait pas complète sans une création. Et quelle création ! Dérive 3 de Pierre Boulez pour cuivres et percussions. Comme ses deux aînées, Dérive 3 est à la fois une réflexion, un développement, sinon une prolifération, sur un matériau souvent très restreint : en l’occurrence quelques arpèges extraits de la cantate Le Visage nuptial, composée en 1946-47.

Distribution

Ensemble intercontemporain

Pierre Bleuse, direction

Mariam Rezaei, platines

L’Ensemble intercontemporain ouvre en fanfare cette saison du jubilé. Voilà 50 ans, il donnait ses premiers concerts sous la direction de Pierre Boulez. C’est par une célébration de son fondateur et de son public que démarrent les festivités.

Le samedi 19 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/29483-juke-box-contemporain?itemId=145975



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

