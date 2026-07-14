Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert Espace Culturel René Monory Loudun

Informations pratiques

Loudun

Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Ils reviennent !

Le duo Juke-Box Family et leurs amis avaient régalé le public Loudunais en offrant trois remarquables concerts fin mai 2021. Ils reviendront à la fin du mois de septembre prochain. A l’invitation de l’Instrumentarium Loudunais et pour soutenir l’action de cette association dans son offre musicale envers les personnes en situation de handicap

Avec la participation d’Acad’ô Choeur

Billetterie sur place Point de vente les Petits Papiers Loudunais ou sur Helloasso instrumentarium .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert

L’événement Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert Loudun a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais