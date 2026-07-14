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Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert Espace Culturel René Monory Loudun

samedi 26 septembre 2026 · Espace Culturel René Monory · Loudun

Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert Espace Culturel René Monory Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace Culturel René Monory
Adresse
Boulevard du Maréchal Leclerc
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
17 17 Tarif de base plein tarif

Loudun

Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Ils reviennent !
Le duo Juke-Box Family et leurs amis avaient régalé le public Loudunais en offrant trois remarquables concerts fin mai 2021. Ils reviendront à la fin du mois de septembre prochain. A l’invitation de l’Instrumentarium Loudunais et pour soutenir l’action de cette association dans son offre musicale envers les personnes en situation de handicap
Avec la participation d’Acad’ô Choeur
Billetterie sur place Point de vente les Petits Papiers Loudunais ou sur Helloasso instrumentarium   .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert

L’événement Juke Box Family et la participation d’Acad’ô Choeur en concert Loudun a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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