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Tablée gourmande Loudun

Tablée gourmande Loudun

Tablée gourmande Loudun vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
45 Rue de la Porte de Chinon
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif

Loudun

Tablée gourmande

45 Rue de la Porte de Chinon Loudun Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Menu unique sur réservation
Animation musicale   .

45 Rue de la Porte de Chinon Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 26 23 

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English : Tablée gourmande

L’événement Tablée gourmande Loudun a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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