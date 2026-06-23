Tablée gourmande Loudun
Tablée gourmande Loudun vendredi 17 juillet 2026.
Loudun
Tablée gourmande
45 Rue de la Porte de Chinon Loudun Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Menu unique sur réservation
Animation musicale .
45 Rue de la Porte de Chinon Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 26 23
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English : Tablée gourmande
L’événement Tablée gourmande Loudun a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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