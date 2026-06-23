Loudun

Tablée gourmande

45 Rue de la Porte de Chinon Loudun Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Menu unique sur réservation

Animation musicale .

45 Rue de la Porte de Chinon Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 26 23

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English : Tablée gourmande

L’événement Tablée gourmande Loudun a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais