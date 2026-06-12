Chinon

Jukebox

Route de Tours Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Le temps d’un concert, devenez les programmateurs et voyez tous vos voeux musicaux se réaliser sous les mains endiablées du pianiste Vincent Mussat. Jukebox vous propose d’embarquer pour une escapade à travers la variété, le jazz, la pop, le rock en passant par le grand répertoire classique !

Le concert où tout peut arriver !

Vincent Mussat, piano

Le temps d’un concert, devenez les programmateurs et voyez tous vos voeux musicaux se réaliser sous les mains endiablées du pianiste Vincent Mussat. Jukebox vous propose d’embarquer pour une escapade à travers la variété, le jazz, la pop, le rock en passant par le grand répertoire classique ! Chaque note est réinventée sous vos yeux et vos oreilles pour une heure de jubilation musicale, entre récital et spectacle interactif, de Ravel à Queen.

Sortir le classique de sa tour d’ivoire, débusquer ses liens avec d’autres répertoires, rendre le concert plus interactif et vivant, tendre la main aux jeunes… Jukebox, une création réjouissante de Vincent Mussat et Rodolphe Bruneau-Boulmier ! Olivier Bouley, fondateur des Pianissimes. 20 .

Route de Tours Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com

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English :

For the duration of a concert, become the programmers and see all your musical wishes come true under the energetic hands of pianist Vincent Mussat. Jukebox invites you to embark on an escapade through variety, jazz, pop, rock and the great classical repertoire!

L’événement Jukebox Chinon a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme