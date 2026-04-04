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JULIEN BING LE BALCON – CHOLET Cholet

JULIEN BING LE BALCON – CHOLET Cholet

JULIEN BING LE BALCON – CHOLET Cholet vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : LE BALCON - CHOLET

Adresse : 81 PLACE TRAVOT

Ville : 49300 Cholet

Département : 49

Début : 2026-12-04

Fin : 2026-12-04

Heure de début : 21:00

JULIEN BING Début : 2026-12-04 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE BALCON – CHOLET 81 PLACE TRAVOT 49300 Cholet 49

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