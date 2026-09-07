Julien Clerc en concert, Palestra Arena, Chaumont

Informations pratiques

Julien Clerc en concert Jeudi 10 décembre, 20h30 Palestra Arena Haute-Marne

De 35,00 € à 85,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:00:00+01:00

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec “La cavalerie”, il enchaîne rapidement les succès : “Ce n’est rien”, “Si on chantait”, “Ma préférence”… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

Après un retour très attendu sur scène à partir de février 2026 dans les Zéniths et Arenas, l’artiste fera escale à Chaumont pour l’une des dates privilégiées de sa tournée.

Un évènement rare, d’autant plus symbolique que Julien Clerc avait été, il y a 40 ans, le premier artiste français à se produire à Bercy – un chapitre majeur de sa carrière qu’il prolongera en fêtant son anniversaire en octobre 2027.

À Palestra Arena, Julien Clerc interprétera ses plus grands titres, portés par une élégance et une sensibilité qui n’appartiennent qu’à lui. Entre émotion, générosité et énergie captivante, ce rendez-vous promet une soirée inoubliable où l’on viendra célébrer une œuvre immense… et un artiste au sommet de son art.

Palestra Arena 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

Julien Clerc en concert exceptionnel le 10 décembre 2026 à Chaumont sur la scène de Palestra Arena.