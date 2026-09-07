UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumont

Julien Clerc en concert, Palestra Arena, Chaumont

jeudi 10 décembre 2026 · Palestra Arena · Chaumont

Julien Clerc en concert, Palestra Arena, Chaumont

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Palestra Arena
Adresse
52000 Chaumont
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
De 35,00 € à 85,00 €

Julien Clerc en concert Jeudi 10 décembre, 20h30 Palestra Arena Haute-Marne

De 35,00 € à 85,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:00:00+01:00

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec “La cavalerie”, il enchaîne rapidement les succès : “Ce n’est rien”, “Si on chantait”, “Ma préférence”… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.
Après un retour très attendu sur scène à partir de février 2026 dans les Zéniths et Arenas, l’artiste fera escale à Chaumont pour l’une des dates privilégiées de sa tournée.
Un évènement rare, d’autant plus symbolique que Julien Clerc avait été, il y a 40 ans, le premier artiste français à se produire à Bercy – un chapitre majeur de sa carrière qu’il prolongera en fêtant son anniversaire en octobre 2027.
À Palestra Arena, Julien Clerc interprétera ses plus grands titres, portés par une élégance et une sensibilité qui n’appartiennent qu’à lui. Entre émotion, générosité et énergie captivante, ce rendez-vous promet une soirée inoubliable où l’on viendra célébrer une œuvre immense… et un artiste au sommet de son art.

Palestra Arena 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
Julien Clerc en concert exceptionnel le 10 décembre 2026 à Chaumont sur la scène de Palestra Arena.

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)