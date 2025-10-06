JULIEN CLERC – LE K Reims

JULIEN CLERC Début : 2026-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT, DH MANAGEMENT PRÉSENTE : JULIEN CLERCL’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelletournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante,l’artiste promet un retour inoubliable !

LE K 20 RUE DU VAL CLAIR 51100 Reims 51