JULIEN CLERC Soissons

Soissons

JULIEN CLERC

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière

hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement

les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style

inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

Dès février 2026, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera

de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les

Zéniths de France. D’ailleurs il y a 40 ans, Julien Clerc était le premier

artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80

ans le 9 octobre 2027.

Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un

retour inoubliable !

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière

hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement

les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style

inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

Dès février 2026, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera

de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les

Zéniths de France. D’ailleurs il y a 40 ans, Julien Clerc était le premier

artiste français à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80

ans le 9 octobre 2027.

Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un

retour inoubliable ! .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Julien Clerc has had more than 50 years of hit songs, a unique voice, and an

extraordinary career! He burst onto the scene in 1968 with “La Cavalerie” and quickly went on to

score one hit after another: “Ce n’est rien,” “Si on chantait,” “Ma préférence”… His

inimitable style, blending variety and pop, appeals to all generations.

Starting in February 2026, Julien Clerc will make his grand return to the stage and continue

to sing about love and life with timeless elegance at the

Zenith venues across France. In fact, 40 years ago, Julien Clerc was the first

French artist to perform at the Palais Omnisports de Bercy. He will celebrate his 80th

birthday there on October 9, 2027.

With his iconic repertoire and captivating energy, the artist promises an

unforgettable comeback!

L’événement JULIEN CLERC Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois