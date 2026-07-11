Informations pratiques

Yutz

Julien Clerc

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-03-14 18:00:00

fin : 2027-03-14 20:00:00

Date(s) :

2027-03-14

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

Il fait son grand retour sur scène et continue de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle. Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !Tout public

60 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Julien Clerc has had more than 50 years of hit songs, a unique voice, and an extraordinary career! He burst onto the scene in 1968 with “La Cavalerie” and quickly racked up one hit after another: “Ce n’est rien,” “Si on chantait,” “Ma préférence”… His inimitable style, blending variety and pop, has captivated audiences of all generations.

He’s making a grand return to the stage and continues to sing about love and life with timeless elegance. With his iconic repertoire and captivating energy, the artist promises an unforgettable comeback!

L’événement Julien Clerc Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME