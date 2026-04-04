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Julien DASSIN chante Joe DASSIN LE MINOTAURE Vendome

Julien DASSIN chante Joe DASSIN LE MINOTAURE Vendome

Julien DASSIN chante Joe DASSIN LE MINOTAURE Vendome dimanche 14 mars 2027.

Lieu : LE MINOTAURE

Adresse : 8 RUE CESAR DE VENDOME

Ville : 41100 Vendome

Département : 41

Début : 2027-03-14

Fin : 2027-03-14

Heure de début : 16:00

Julien DASSIN chante Joe DASSIN Début : 2027-03-14 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE MINOTAURE 8 RUE CESAR DE VENDOME 41100 Vendome 41

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