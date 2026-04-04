Julien DASSIN chante Joe DASSIN LE MINOTAURE Vendome
Julien DASSIN chante Joe DASSIN LE MINOTAURE Vendome dimanche 14 mars 2027.
Julien DASSIN chante Joe DASSIN Début : 2027-03-14 à 16:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE MINOTAURE 8 RUE CESAR DE VENDOME 41100 Vendome 41
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