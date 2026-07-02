Julien Lieb Naufragés Tour Le Touquet-Paris-Plage
jeudi 12 novembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Julien Lieb Naufragés Tour
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Jeudi 12 novembre 2026 à 20h
au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel
Après avoir atteint la finale de la Star Academy en 2024, puis participé à une tournée à guichets fermés, Julien Lieb revient cette fois-ci en solo.
Il façonne un univers sensible, sincère et raffiné, où chaque détail compte.
Sa plus grande force ? Une résilience profonde, forgée par les épreuves et sublimée par la musique. Chaque note, chaque mot qu’il écrit porte la trace de ce parcours intime, toujours en quête d’authenticité et d’émotion vraie.
Aujourd’hui, sa voix porte son histoire.
Fort du succès de ses singles Le Jeu , déjà certifié disque d’or, et de son hit Autrement , Julien Lieb dévoile son tout premier album, Naufragé. Un premier opus très attendu, qui lui vaudra le NRJ Music Award de la Révélation francophone masculine 2025.
Retrouvez Julien Lieb en tournée dans toute la France avec son Naufragés Tour !
Tarif dès 27€ .
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Julien Lieb Naufragés Tour Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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