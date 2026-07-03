JULIEN ROSSIER est COLUCHE ! C’est l’histoire d’un mec…, Théâtre du Gymnase Marie Bell, Paris

Informations pratiques

JULIEN ROSSIER est COLUCHE ! C’est l’histoire d’un mec… 8 et 9 novembre 2027 Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris

RESERVATION OBLIGATOIRE Tarifs : Carré Or : 89 € – Cat. 1 : 79 € – Cat. 2 : 69 € – Cat. 3 : 55 € – Cat.4 : 45 € – Cat.5 : VR 29 €

Infos, Groupes & CE HARACOM : 03.21.26.52.94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-11-08T20:30:00+01:00 – 2027-11-08T22:00:00+01:00

Fin : 2027-11-09T20:30:00+01:00 – 2027-11-09T22:00:00+01:00

Richard Walter productions et La Tiny Team présentent :

JULIEN ROSSIER est COLUCHE !

« C’est l’histoire d’un mec ».

Et si COLUCHE revenait pour regarder notre époque droit dans les yeux ?

Une silhouette. Une voix. Une salopette. Un nez rouge.

Sur scène, JULIEN ROSSIER ne l’imite pas : il l’incarne !

Avec une ressemblance saisissante, il fait revivre l’esprit, la liberté et l’irrévérence du plus emblématique des humoristes français.

Julien Rossier, comédien et humoriste, restitue sa gouaille, son souffle. Un hommage fidèle, sans caricature.

Ce n’est pas un biopic. C’est un retour sur scène.

Retrouvez les sketchs cultes qui ont marqué des générations : Le Schmilblick, Le CRS arabe, C’est l’histoire d’un mec, Gugusse, L’Auto-stoppeur… Des textes toujours aussi percutants, animés par une liberté d’expression totale, une satire sociale mordante et un humour direct qui n’a pas pris une ride.

Un spectacle populaire, drôle, insolent et profondément humain.

L’histoire « de ce mec », ce n’est plus un souvenir, c’est une urgence !

Réservez vos places dès maintenant !

(licence n°R-2022006816 – R2022008495)

Locations : points de ventes habituels

Bande annonce : https://youtu.be/zQszwVshhTw

Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/julien-rossier-est-coluche-spectacles

Facebook : https://www.facebook.com/Coluchemerci.lespectacle/

Instagram : https://www.instagram.com/coluchemerci/

Tiktok : https://www.tiktok.com/@coluchemerci

Théâtre du Gymnase Marie Bell 38, boulevard de Bonne Nouvelle Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Denis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/julien-rossier-est-coluche-billet/idmanif/663567/idtier/28239479 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/event/julien-rossier-est-coluche-cest-lhistoire-dun-mec-tournee-theatre-du-gymnase-paris-10-21796433/ »}] [{« data »: {« author »: « Richard Walter Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « JULIEN ROSSIER est COLUCHE !nu00ab Cu2019est lu2019histoire du2019un mec u00bb.n nEt si COLUCHE revenait pour regarder notre u00e9poque droit dans les yeux ?n nUne silhouette. Une voix. Une salopette. Un nez rouge.nSur scu00e8ne, JULIEN ROSSIER ne lu2019imite pas : il lu2019incarne ! n nAvec une ressemblance saisissante, il fait revivre lu2019esprit, la libertu00e9 et lu2019irru00e9vu00e9rence du plus emblu00e9matique des humoristes franu00e7ais. n nJulien Rossier, comu00e9dien et humoriste, restitue sa gouaille, son souffle. Un hommage fidu00e8le, sans caricature.nCe nu2019est pas un biopic. Cu2019est un retour sur scu00e8ne.n nRetrouvez les sketchs cultes qui ont marquu00e9 des gu00e9nu00e9rations : Le Schmilblick, Le CRS arabe, Cu2019est lu2019histoire du2019un mec, Gugusse, Lu2019Auto-stoppeuru2026 Des textes toujours aussi percutants, animu00e9s par une libertu00e9 d’expression totale, une satire sociale mordante et un humour direct qui n’a pas pris une ride.n nUn spectacle populaire, dru00f4le, insolent et profondu00e9ment humain.n nLu2019histoire u00ab de ce mec u00bb, ce nu2019est plus un souvenir, cu2019est une urgence !n nRu00e9servez vos places du00e8s maintenant ! », « type »: « video », « title »: « TEASER OFFICIEL | JULIEN ROSSIER EST COLUCHE! | C’EST L’HISTOIRE D’UN MEC », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zQszwVshhTw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zQszwVshhTw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNI2akDSTIgVUpW-002gz-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Julien Rossier fait revivre COLUCHE avec une incarnation saisissante, reprenant ses sketchs cultes dans un hommage drôle, libre, insolent et profondément humain. HUMOUR THEATRE

Richard Walter Production et la Tiny Team