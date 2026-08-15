JULIEN SCHMIDT STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JULIEN SCHMIDT

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 21:00:00

fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Coup de coeur ! Révélé par ses chroniques sur Rire & Chansons et ses vidéos virales sur Instagram, Julien Schmidt enchaîne ses personnages emblématiques.

Du punk à chien au directeur de station de ski, et transforme le quotidien en comédie explosive. Un one man show rythmé, visuel et généreux. 20 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A favorite! Having made a name for himself with his columns in *Rire & Chansons* and his viral videos on Instagram, Julien Schmidt continues to create one iconic character after another.

L’événement JULIEN SCHMIDT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE