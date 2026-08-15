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AGENDA · Toulouse

JULIEN SCHMIDT STUDIO 55 Toulouse

samedi 12 décembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
STUDIO 55
Adresse
55 Avenue Louis Breguet
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif réduit

Toulouse

JULIEN SCHMIDT

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 21:00:00
fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :
2026-12-12

Coup de coeur ! Révélé par ses chroniques sur Rire & Chansons et ses vidéos virales sur Instagram, Julien Schmidt enchaîne ses personnages emblématiques.
Du punk à chien au directeur de station de ski, et transforme le quotidien en comédie explosive. Un one man show rythmé, visuel et généreux. 20  .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

A favorite! Having made a name for himself with his columns in *Rire & Chansons* and his viral videos on Instagram, Julien Schmidt continues to create one iconic character after another.

L’événement JULIEN SCHMIDT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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