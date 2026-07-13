Informations pratiques

Troyes

Julien Schmidt

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Révélé par ses chroniques sur Rire & Chansons et ses vidéos virales sur Instagram, Julien Schmidt débarque sur scène avec un one-man-show ultra incarné.



Il y enchaîne ses personnages emblématiques, du punk à chien au directeur de station de ski, et transforme le quotidien en comédie explosive.

Un one man show rythmé, visuel et généreux. Un virtuose par le jeu, et un indéniable talent d’écriture. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Julien Schmidt Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne