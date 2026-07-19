Juliet & Roméo _ Ben Duke Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Informations pratiques

Juliette et Roméo ? Si Ben Duke inverse les prénoms du couple le plus iconique de l’humanité, c’est que sa danse-théâtre n’entend pas vous narrer une histoire que vous connaissez déjà. Son humour si british l’amène dans la vie d’un couple ordinaire qui traverse la crise de la quarantaine. Car ici, Juliette et Roméo ont survécu. Leur monde est le nôtre, leur histoire nous ressemble, leur passion s’est perdue en cours de route. Mais leur père spirituel s’appelant toujours Shakespeare, ils se mesurent au quotidien à ses mots et à tous les ballets créés en leur nom. Mais au présent, leur réalité est la thérapie de couple. C’est tantôt hilarant, tantôt déchirant et la danse est là pour tout sublimer.

Thomas Hahn

Imaginons les deux héros Shakespeariens, devenus quarantenaires dans une vie bien proche de la nôtre…

Du samedi 24 octobre 2026 au mercredi 28 octobre 2026 :

payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.

En anglais

Surtitré en français

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-29T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

+33142742277



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