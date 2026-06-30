Juliette Delas, Release Party au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
mardi 20 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Release Party de « Retrouver les trésors » ! Juliette Delas fête la sortie de son 2ème EP sorti en avril 2026 entourée des incontournables musiciens de son trio.
« Au gré de mélodies fortes et ambitieuses, porté par une rythmique vibrante et imagée, le groupe raconte des histoires intérieures et insuffle l’air des grands espaces. Entre jazz, folk, chanson et improvisation, les trois musicien·nes sont en quête de justesse et d’évasion. Leur musique douce, joviale, mélancolique met du baume au cœur. »
Line-up : Juliette Delas : voix, guitare ; Levi Harvey : piano ; Cyril Drapé : contrebasse ; Paul Lefèvre : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Chanson contemporaine — Juliette Delas célèbre la sortie de son nouvel EP « Retrouver les trésors » avec un trio qui mêle jazz, folk et improvisation pour une soirée riche en émotions.
Le lundi 19 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 19 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-20T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-19T19:30:00+02:00_2026-10-19T20:30:00+02:00;2026-10-19T21:30:00+02:00_2026-10-19T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/juliette-delas contact@38riv.com
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