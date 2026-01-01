Jumelage Paris – Rome : Il Colosseo de Gaspar Van Wittel Institut culturel italien Paris

Conservée à la Galleria Sabauda de Turin, cette vue emblématique du Colisée s’inscrit dans la grande tradition de la veduta urbaine. L’artiste y déploie une remarquable précision du dessin et une maîtrise lumineuse de l’atmosphère romaine, faisant de cette œuvre un témoignage majeur du regard porté sur Rome au début du XVIIIᵉ siècle.

La présentation de cette toile exceptionnelle à Paris souligne le rôle central de Rome dans l’imaginaire artistique européen et dans l’histoire du Grand Tour, et s’inscrit dans la programmation spéciale consacrée au dialogue culturel entre les deux capitales.

Dans le cadre des célébrations du 70ᵉ anniversaire du jumelage entre Rome et Paris (1956–2026), l’Institut culturel italien de Paris présente, au titre d’Œuvre d’Honneur, Il Colosseo (vers 1711), chef-d’œuvre du peintre hollandais Gaspar Van Wittel, dit Vanvitelli.

Du vendredi 30 janvier 2026 au vendredi 22 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Institut culturel italien 50, rue de Varenne 75007 Paris



