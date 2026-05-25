Festival JUNE EVENTS 2026, organisé par l’Atelier de Paris / CDCN

Vendredi 5 juin 2026 · 18h, 19h30 et 21h

Institut du monde arabe

Veduta – atlante mediterraneo · Michele Di Stefano et Lorenzo Bianchi Hoesch · création 2026 · 5 interprètes

Expérience visuelle et sonore sous casque, Veduta est

un dispositif pirate qui permet de percevoir autrement sa propre ville. Situé

sur un observatoire de choix, le public assiste à une danse urbaine transmutée

en outil de précision pour hacker l’architecture et réclamer une cité sans

frontières.

Équipe artistique Chorégraphe

: Michele Di Stefano

Musique

: Lorenzo Bianchi Hoesch

Interprètes

: Biagio Caravano, Laura Scarpini, Francesca Ugolini, Filippo Arlenghi,

Ilyes Triki

Production Production

: KLm / mk ; Orbita|Spellbound National Production Center for Dance

Coproduction

: Ornithology

Avec

le soutien du Ministero della Cultura (MiC), Region of Lazio

Événement organisé dans le cadre du 70e anniversaire du jumelage Paris-Rome. Expérience visuelle et sonore sous casque, est un dispositif pirate qui permet de percevoir autrement sa propre ville.

Le vendredi 05 juin 2026

de 18h00 à 18h30

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h30 à 20h00

Le vendredi 05 juin 2026

de 21h00 à 21h30

payant

Pass 10€ à 12€

Tarifs : 8€ à 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00;2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00;2026-06-05T21:00:00+02:00_2026-06-05T21:30:00+02:00

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard 75005 PARIS

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/distefano-bianchi-hoesch/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN



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