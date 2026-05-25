Jumelage Paris-Rome : Veduta – atlante mediterraneo · Michele Di Stefano et Lorenzo Bianchi Hoesch Institut du monde arabe PARIS
Jumelage Paris-Rome : Veduta – atlante mediterraneo · Michele Di Stefano et Lorenzo Bianchi Hoesch Institut du monde arabe PARIS vendredi 5 juin 2026.
Festival JUNE EVENTS 2026, organisé par l’Atelier de Paris / CDCN
Vendredi 5 juin 2026 · 18h, 19h30 et 21h
Institut du monde arabe
Veduta – atlante mediterraneo · Michele Di Stefano et Lorenzo Bianchi Hoesch · création 2026 · 5 interprètes
Expérience visuelle et sonore sous casque, Veduta est
un dispositif pirate qui permet de percevoir autrement sa propre ville. Situé
sur un observatoire de choix, le public assiste à une danse urbaine transmutée
en outil de précision pour hacker l’architecture et réclamer une cité sans
frontières.
Équipe artistique
Chorégraphe
: Michele Di Stefano
Musique
: Lorenzo Bianchi Hoesch
Interprètes
: Biagio Caravano, Laura Scarpini, Francesca Ugolini, Filippo Arlenghi,
Ilyes Triki
Production
Production
: KLm / mk ; Orbita|Spellbound National Production Center for Dance
Coproduction
: Ornithology
Avec
le soutien du Ministero della Cultura (MiC), Region of Lazio
Événement organisé dans le cadre du 70e anniversaire du jumelage Paris-Rome. Expérience visuelle et sonore sous casque, est un dispositif pirate qui permet de percevoir autrement sa propre ville.
Le vendredi 05 juin 2026
de 18h00 à 18h30
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h30 à 20h00
Le vendredi 05 juin 2026
de 21h00 à 21h30
payant
Pass 10€ à 12€
Tarifs : 8€ à 20€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00;2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00;2026-06-05T21:00:00+02:00_2026-06-05T21:30:00+02:00
Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard 75005 PARIS
https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/distefano-bianchi-hoesch/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN
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