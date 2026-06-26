Jumper Air des Estivades en Forterre Ouanne
Jumper Air des Estivades en Forterre Ouanne mardi 25 août 2026.
Ouanne
Jumper Air des Estivades en Forterre
gymnase Ouanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Jumper Air des Estivades en Forterre.
Après midi structures gonflables RDV au gymnase
de Courson Les Carrières à 14h30. Les enfants restent sous la
surveillance et l’entière responsabilité des parents. BOISSON ET GOÛTER.
Age limité 14 ans. Le matin l’activité reste réservée aux enfants qui fréquentent le centre de loisirs.
Saison 2026 Renseignements et inscription auprès de Monique MOREAU. .
gymnase Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie@coursonlescarrieres.fr
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English : Jumper Air des Estivades en Forterre
L’événement Jumper Air des Estivades en Forterre Ouanne a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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