JUNGLENESS Vol. 1 L’Alimentation Générale Paris
JUNGLENESS Vol. 1 L’Alimentation Générale Paris vendredi 10 juillet 2026.
Préparez-vous pour une nuit de danse, de percussions et d’énergie tropicale où les rythmes modernes d’Amérique latine et d’Afrique rencontrent l’esprit de la fête sans frontières.
DJ SET + PERCUSSIONS LIVE
→ DJ MAÏA – Latin House, Tribal House, Tropical Grooves
https://www.instagram.com/maia__dj/
→ DJ ZAM – Global Bass, Tropical Bass, Latin Electronic
https://www.instagram.com/djzam_z/
→ JAGUAR – Percussions live, rythmes afro-latins et tropicaux
Lieu : L’Alimentation Générale
64 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e
Date : 09 juillet 2026
Horaire : À partir de 23h
️ Entrée : Gratuite
Public : Ouvert à toutes et tous, amateurs de musique électronique, afro-latine et expériences live.
Une piste ouverte, un rythme continu, une nuit pensée pour danser sans interruption.
Le rugissement des tropiques résonne à Paris.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 23h00 à 04h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T07:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T23:00:00+02:00_2026-07-09T04:00:00+02:00
L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris
Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)
Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)
Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://alimentation-generale.net/ https://www.instagram.com/djzam_z/ https://www.instagram.com/djzam_z/
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