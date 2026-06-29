JUNGLENESS Vol. 1 L’Alimentation Générale Paris

Préparez-vous pour une nuit de danse, de percussions et d’énergie tropicale où les rythmes modernes d’Amérique latine et d’Afrique rencontrent l’esprit de la fête sans frontières.

DJ SET + PERCUSSIONS LIVE

→ DJ MAÏA – Latin House, Tribal House, Tropical Grooves

https://www.instagram.com/maia__dj/

→ DJ ZAM – Global Bass, Tropical Bass, Latin Electronic

https://www.instagram.com/djzam_z/

→ JAGUAR – Percussions live, rythmes afro-latins et tropicaux

Lieu : L’Alimentation Générale

64 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e

Date : 09 juillet 2026

Horaire : À partir de 23h

️ Entrée : Gratuite

Public : Ouvert à toutes et tous, amateurs de musique électronique, afro-latine et expériences live.

Une piste ouverte, un rythme continu, une nuit pensée pour danser sans interruption.

Le rugissement des tropiques résonne à Paris.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 23h00 à 04h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T07:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T23:00:00+02:00_2026-07-09T04:00:00+02:00

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)

Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)

Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://alimentation-generale.net/ https://www.instagram.com/djzam_z/ https://www.instagram.com/djzam_z/



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