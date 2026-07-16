Junk World, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Junk World Samedi 17 octobre, 22h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T22:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:45:00+02:00

Fin : 2026-10-17T22:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:45:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=9PZQ2 »}]

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