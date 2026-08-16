JUPITER & OKWESS SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JUPITER & OKWESS

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17.8 – 17.8 – EUR

17.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:30:00

fin : 2026-11-18 22:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Jupiter Bokondji, figure iconique de Kinshasa surnommé le Général Rebelle , offre au monde un son unique où les racines congolaises se mêlent aux influences rock, funk et soul.

Avec son groupe Jupiter & Okwess, il déchaîne une énergie explosive, puisant dans la richesse musicale de son pays tout en tissant des liens entre l’Afrique et le monde.

Dans le quatrième album, Ekoya ( Ça viendra ), sortie le 31 janvier 2026, Jupiter nous invite à réfléchir que signifie ce ça viendra ? Est-ce la prémonition d’un destin inévitable, ou un certain fatalisme ? Le projet a mûri au fil des voyages et des rencontres, parcourant les Amériques du nord au sud. Avec le groove envoûtant de Jupiter & Okwess, Ekoya nous emmène dans un voyage musical où se mêlent réflexion et vibrations, mouvement et rêves, pour se laisser emporter par cette énergie rebelle et universelle. 17.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Jupiter Bokondji, an iconic figure in Kinshasa nicknamed “General Rebelle,” offers the world a unique sound in which Congolese roots blend with rock, funk, and soul influences.

L’événement JUPITER & OKWESS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE