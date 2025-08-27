JURAPICS Gynmase du Val de Bienne Saint-Claude

Le 12 juillet 2026 à Saint-Claude

Venez défier les sommets du Haut-Jura sur 5 boucles autour de Saint-Claude qui vous permettrons de découvrir les plus beaux pics et vallées de notre territoire. Des aventures à courir seul et en relais ou en mode rando !

Brut, vrai, splendide… Voici 3 mots pour résumer cette pépite qu’est l’UTTJ comprendre par là Un Tour en Terre du Jura une course au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, un coin de nature authentique, particulièrement bien préservé .

L’UTOPIC 80km / 5200m D+ 5 boucles.

L’OLYMPIC 80km / 5200m D+ 5 boucles.

L’ATYPIC 80 km / 5200 D+ 5 boucles.

L’EPIC 50km / 3200 D+ 3 boucles.

LA DAME DE PIC 26km / 1500m D+ / 1 boucle.

LA MICROSCOPIC 9km / 450m D+ / 1 boucle.

LA PHILANTROPIC 9km / 450m D+ / 1 boucle.

L’HOMME QUI TOMBE A PIC 10 ou 36 km / 1 boucle.

Toute la journée au Gymnase du Val de Bienne, les départs, les bouclages, les arrivées et des animations ! Nous vous attendons nombreux ! .

Gynmase du Val de Bienne 1 Rue du Tomachon Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté ultratrailjura@gmail.com

