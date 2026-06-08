Just Classik Festival Grand concert 1 From my life Troyes
Just Classik Festival Grand concert 1 From my life Troyes samedi 12 septembre 2026.
Troyes
Just Classik Festival Grand concert 1 From my life
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 20 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
En ouverture du Just Classik Festival un rendez-vous de géants le Quatuor Hermès, figure majeure de la scène française et internationale depuis près de vingt ans, retrouve le pianiste Jonathan Fournel, l’un des pianistes les plus demandés au monde depuis sa victoire au Concours Reine Élisabeth 2021.
Intitulé From my life, le concert met à l’honneur la tradition tchèque, de la confession intime du quatuor n°1 de Bedřich Smetana à la richesse romantique flamboyante du quintette de Joseph Suk
– Wolfgana Amadeus Mozart Adagio et Fugues K.546
– Bedřich Smetana Quatuor n°1 De ma vie
Joseph Suk Quintette avec piano opus 8
Les artistes
Quatuor Hermès
Omer Bouchez et Élise Liu, violons
Manuel Vogue-Judde, alto
Yan Levionnois, violoncelle
Jonathan Fournel, piano
After à 19h30 pour une discussion avec les artistes animé par Tristan Labouret. .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Just Classik Festival Grand concert 1 From my life Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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