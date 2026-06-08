Troyes

Just Classik Festival Grand concert 1 From my life

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

En ouverture du Just Classik Festival un rendez-vous de géants le Quatuor Hermès, figure majeure de la scène française et internationale depuis près de vingt ans, retrouve le pianiste Jonathan Fournel, l’un des pianistes les plus demandés au monde depuis sa victoire au Concours Reine Élisabeth 2021.

Intitulé From my life, le concert met à l’honneur la tradition tchèque, de la confession intime du quatuor n°1 de Bedřich Smetana à la richesse romantique flamboyante du quintette de Joseph Suk



– Wolfgana Amadeus Mozart Adagio et Fugues K.546

– Bedřich Smetana Quatuor n°1 De ma vie

Joseph Suk Quintette avec piano opus 8



Les artistes

Quatuor Hermès

Omer Bouchez et Élise Liu, violons

Manuel Vogue-Judde, alto

Yan Levionnois, violoncelle

Jonathan Fournel, piano



After à 19h30 pour une discussion avec les artistes animé par Tristan Labouret. .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Just Classik Festival Grand concert 1 From my life Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne