Just Classik Generation Just Classik Festival Troyes
Just Classik Generation Just Classik Festival Troyes jeudi 24 septembre 2026.
Troyes
Just Classik Generation Just Classik Festival
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Place à une nouvelle génération d’artistes dans un format mêlant musique classique, électro, arts urbains, poésie et court métrage. Ateliers créatifs, performances et autres surprises rythmeront cette soirée immersive.
Un moment de rencontre et de partage dans l’un des lieux culturels les plus emblématiques de la ville. .
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est camille@justclassikfestival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Just Classik Generation Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Apéro’Choeur Troyes 30 juin 2026
- MARTIAL HYPNOXPERIENCE LE TROYES FOIS PLUS Troyes 2 juillet 2026
- Martial HypnoXperience Troyes 2 juillet 2026
- Coups de Théâtre Troyes 2 juillet 2026
- Balade Gourmande Troyes 3 juillet 2026