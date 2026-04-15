Troyes

Just Classik Generation Just Classik Festival

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Place à une nouvelle génération d’artistes dans un format mêlant musique classique, électro, arts urbains, poésie et court métrage. Ateliers créatifs, performances et autres surprises rythmeront cette soirée immersive.

Un moment de rencontre et de partage dans l’un des lieux culturels les plus emblématiques de la ville. .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Just Classik Generation Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne