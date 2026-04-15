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Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes

Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes

Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes jeudi 17 septembre 2026.

Adresse
Théâtre de la Madeleine
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Troyes

Just Talk Classik ! Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Des invités prestigieux, un canapé, des surprises musicales et surtout… un vrai moment d’échange entre artistes, invités et public, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, à la manière des Late shows.

Le thème de la soirée ” Quel est votre rapport à la musique classique ? “

Pas de conférence ici, mais des témoignages, des rires, de la musique, et des conversations spontanées.

Présentation Tristan Labouret, musicologue, médiateur et critique musical.

>> LES INVITÉS
Les invités seront dévoilés début septembre…restez à l’écoute !   .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55  camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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