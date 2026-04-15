Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes
Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes jeudi 17 septembre 2026.
Troyes
Just Talk Classik ! Just Classik Festival
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Des invités prestigieux, un canapé, des surprises musicales et surtout… un vrai moment d’échange entre artistes, invités et public, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, à la manière des Late shows.
Le thème de la soirée ” Quel est votre rapport à la musique classique ? “
Pas de conférence ici, mais des témoignages, des rires, de la musique, et des conversations spontanées.
Présentation Tristan Labouret, musicologue, médiateur et critique musical.
>> LES INVITÉS
Les invités seront dévoilés début septembre…restez à l’écoute ! .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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