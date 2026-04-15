Troyes

Just Talk Classik ! Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Des invités prestigieux, un canapé, des surprises musicales et surtout… un vrai moment d’échange entre artistes, invités et public, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, à la manière des Late shows.



Le thème de la soirée ” Quel est votre rapport à la musique classique ? “



Pas de conférence ici, mais des témoignages, des rires, de la musique, et des conversations spontanées.



Présentation Tristan Labouret, musicologue, médiateur et critique musical.



>> LES INVITÉS

Les invités seront dévoilés début septembre…restez à l’écoute ! .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Just Talk Classik ! Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne