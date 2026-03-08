JUSTE IRENA

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Théâtre et marionnettes retracent la vie d’Irena Sendler, qui sauva 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Une ode à la mémoire, au courage et à l’humanité.

Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle met en lumière le destin d’Irena Sendler, héroïne discrète de la Seconde Guerre mondiale. À travers un univers mêlant théâtre et marionnettes, il fait dialoguer petite et grande Histoire, courage et humanité.

Dans une maison de retraite, une vieille dame polonaise semble ordinaire. Mais derrière son nom, Irena, se cache celle qui sauva 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie.

Alors que trois étudiantes du Kansas enquêtent sur son parcours, la mémoire d’Irena resurgit entre éclats fragiles et souvenirs douloureux, elle raconte pour transmettre et empêcher l’oubli.

Les héros font des choses ordinaires. Ce que j’ai fait n’était pas extraordinaire, c’était normal. — Irena Sendlerowa .

13 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater and puppets retrace the life of Irena Sendler, who saved 2,500 Jewish children from the Warsaw ghetto. An ode to memory, courage and humanity.

L’événement JUSTE IRENA Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34