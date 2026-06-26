Informations pratiques

Sète

JUSTE LA FIN DU MONDE | JEAN-LUC LAGARCE GUILLAUME BARBOT CIE COUP DE POKER

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-27

Louis, 34 ans, revient dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine. Mais ce retour ravive des règlements de compte si violent qu’il repart sans avoir su parler.

Louis, 34 ans, revient dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine. Mais ce retour ravive des règlements de compte si violent qu’il repart sans avoir su parler. Traversée par un souffle nouveau, cette relecture énergique du texte de Jean-Luc Lagarce plonge le public dans le passé d’un homme où il n’est finalement question que d’amour.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Louis, 34, returns to his family to announce his impending death. But his return reignites such violent feuds that he leaves without ever having spoken.

L’événement JUSTE LA FIN DU MONDE | JEAN-LUC LAGARCE GUILLAUME BARBOT CIE COUP DE POKER Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau