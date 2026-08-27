Juste pour voir Centre Culturel Les Tourelles Vouziers
jeudi 20 mai 2027 · Centre Culturel Les Tourelles · Vouziers
Informations pratiques
Vouziers
Juste pour voir
Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20
fin : 2027-05-20
Date(s) :
2027-05-20
Que peuvent avoir en commun le baron Théodore de Malassis et la baronne Blanche de Malassis, propriétaires du château de La Renardière, avec Raoul et Raymonde Dechausson, simples ouvriers vivant dans un modeste HLM ? À première vue, absolument rien ! Pourtant, le destin réserve parfois de surprenantes situations. Entre les liens du cœur et les liens du sang, lequel l’emportera ? Ouverture des portes 19h15 Durée 2h Dès 6 ans Buvette sur place
.
Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What could Baron Théodore de Malassis and Baroness Blanche de Malassis—owners of the Château de La Renardière—possibly have in common with Raoul and Raymonde Dechausson, ordinary workers living in a modest public housing unit? At first glance, absolutely nothing! Yet fate sometimes has surprising twists in store. Between the bonds of the heart and the bonds of blood, which will prevail? Doors open: 7:15 p.m. Running time: 2 hours Ages 6 and up Refreshments available on site
L’événement Juste pour voir Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Vouziers (Ardennes)
- Parcours ludique À la découverte de la Nécropole Nationale de Chestres Nécropole Nationale Vouziers 18 septembre 2026
- Dessine-moi un Souchon Rue Henrionnet Vouziers 8 octobre 2026
- Festival Metal Vouziers Vouziers 31 octobre 2026
- Nuit de la Samhain Rue Henrionnet Vouziers 31 octobre 2026
- Une chose vraie Vouziers 5 novembre 2026