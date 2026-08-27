Juste pour voir Centre Culturel Les Tourelles Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Juste pour voir

Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20

fin : 2027-05-20

Date(s) :

2027-05-20

Que peuvent avoir en commun le baron Théodore de Malassis et la baronne Blanche de Malassis, propriétaires du château de La Renardière, avec Raoul et Raymonde Dechausson, simples ouvriers vivant dans un modeste HLM ? À première vue, absolument rien ! Pourtant, le destin réserve parfois de surprenantes situations. Entre les liens du cœur et les liens du sang, lequel l’emportera ? Ouverture des portes 19h15 Durée 2h Dès 6 ans Buvette sur place

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Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est

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English :

What could Baron Théodore de Malassis and Baroness Blanche de Malassis—owners of the Château de La Renardière—possibly have in common with Raoul and Raymonde Dechausson, ordinary workers living in a modest public housing unit? At first glance, absolutely nothing! Yet fate sometimes has surprising twists in store. Between the bonds of the heart and the bonds of blood, which will prevail? Doors open: 7:15 p.m. Running time: 2 hours Ages 6 and up Refreshments available on site

L’événement Juste pour voir Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme