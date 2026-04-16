Jwles + Kaba & Hyas + Pu$hka Poudrière Belfort

Belfort

Jwles + Kaba & Hyas + Pu$hka

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 18 – 18 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

JWLES, KABA & HYAS et PU$HKA partagent l’affiche de La Poudrière ! À la croisée du rap et de la house, du flow et des pas de danse. Il ne manque plus que vous en fait go prendre vos places, la billetterie est ouverte ! .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Jwles + Kaba & Hyas + Pu$hka

L’événement Jwles + Kaba & Hyas + Pu$hka Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)