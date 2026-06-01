J’y croix, j’y croix pas, Musée Sainte-Croix, Poitiers

J’y croix, j’y croix pas Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Sainte-Croix Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

En 2026, les maisons de quartier de la Gibauderie, de CAP Sud, de la Blaiserie, des 3 Cités et de Beaulieu ont invité leurs habitantes et habitants à construire un grand projet culturel avec le musée Sainte-Croix, accompagné par la compagnie OpUS.

Né des envies, des savoir-faire et des richesses de chacune et chacun, ce projet collectif donne naissance à une exposition et à un spectacle à la fois joyeux, décalés et chaleureux, investissant la cour et les salles du musée.

Venez admirer, échanger, vous laisser surprendre et célébrer ensemble la créativité partagée.

Musée Sainte-Croix 61 rue Saint-Simplicien, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__231_977__Accueil_musee_Sainte_Croix.html

En 2026, les maisons de quartier de la Gibauderie, de CAP Sud, de la Blaiserie, des 3 Cités et de Beaulieu ont invité leurs habitantes et habitants à construire un grand projet culturel avec le musée…

©Musées de Poitiers