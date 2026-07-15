J’y croiX pas CCM Jean Gagnant Limoges
jeudi 15 octobre 2026 · CCM Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
J’y croiX pas
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-15
Mettez dans le couvent des Repentantes, une Mère Supérieure dépassée, une jeune novice ex star de la chanson, une autre championne de karaté, une troisième ex prostituée. Ajoutez un Evêque amoureux, un évadé de prison se disant innocent. Pimentez par la présence d’une prostituée se faisant passer pour nonne.
Venez découvrir la nouvelle adaptation de la troupe des Cosmic de limoges sous la direction artistique et mise en scène de Mohamed Maâch. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 85 68 79
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English : J’y croiX pas
L’événement J’y croiX pas Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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