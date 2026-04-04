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K-POP FOREVER ! ARENA D’ORLEANS Orleans

K-POP FOREVER ! ARENA D’ORLEANS Orleans

K-POP FOREVER ! ARENA D’ORLEANS Orleans mercredi 10 mars 2027.

Lieu : ARENA D'ORLEANS

Adresse : RUE DU PRESIDENT ROBERT SCHUMAN

Ville : 45000 Orleans

Département : 45

Début : 2027-03-10

Fin : 2027-03-10

Heure de début : 19:30

K-POP FOREVER ! Début : 2027-03-10 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARENA D’ORLEANS RUE DU PRESIDENT ROBERT SCHUMAN 45000 Orleans 45

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