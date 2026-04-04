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K-POP FOREVER ! REIMS ARENA Reims

K-POP FOREVER ! REIMS ARENA Reims

K-POP FOREVER ! REIMS ARENA Reims samedi 6 mars 2027.

Lieu : REIMS ARENA

Adresse : BOULEVARD JULES CESAR

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2027-03-06

Fin : 2027-03-06

Heure de début : 19:30

K-POP FOREVER ! Début : 2027-03-06 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51

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