KA-IN – Groupe acrobatique de Tanger et Raphaëlle Boitel, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
jeudi 8 octobre 2026 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
KA-IN – Groupe acrobatique de Tanger et Raphaëlle Boitel 8 – 10 octobre Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:10:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:10:00+02:00
Quand l’univers poétique et visuel de Raphaëlle Boitel rejoint la virtuosité des circassiens du Groupe Acrobatique de Tanger, déjà accueilli avec F.I.Q (Réveille‑toi) en 2023, le résultat est détonnant.
Fondé en 2003 pour conjuguer au présent la tradition de l’acrobatie marocaine – joyau du patrimoine – le collectif a évolué au fil de compagnonnages avec des artistes d’horizons multiples, nourrissant une démarche pluridisciplinaire vivifiante.
En 2025, c’est avec la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel que le collectif imagine une épopée circassienne énergique, inspirée par la quête d’émancipation qu’incarne la ville de Tanger, au carrefour des mers et des continents.
Baigné dans un clair‑obscur transpercé par un puissant « Bleu Maroc » qui illumine la scène, KA‑IN se joue des tensions entre le mouvement collectif et les corps des acrobates. Portés vertigineux, sauts, pyramides humaines, roues et impacts semblent menacer les murs d’effondrement. Acrobaties en cascade et énergie exaltée, KA‑IN est tout à la fois un hymne à la jeunesse, un élan de vie et un cirque dansé, ancré dans la culture berbère, le regard tourné vers l’avenir.
Une partition acrobatique tourbillonnante, un spectacle endiablé et explosif, à couper le souffle !
Mise en scène et chorégraphie de Raphaëlle Boitel, interprètes Hamidou Aboubakar Sidiki, Mohcine Allouch, Hammad Benjkiri, Manal El Abdouny, Achraf El Kati, Bouchra El Kayouri, Youssef El Machkouri, Mohammed Guechri, Hamza Naceri, Kwatar Niha, Youssef Salihi, Hassan Taher, Oussama Baida, collaboration artistique, lumière, scénographie Tristan Baudoin
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 ballet acrobatique cirque
Pierre Planchenault
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