Kabarè Z, cabaret de Nadia Chonville au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Son Kabarè Z souffle un vent transgressif sur la Martinique.

Nadia Chonville et ses acolytes dévoilent le potentiel émancipateur de leurs chants et danses, dans un cabaret qui défie le patriarcat depuis la Caraïbe.

Écrivaine, docteure en sociologie, femme politique, Nadia Chonville a fait le pari en 2024 de créer un projet féministe, queer et décolonial en Martinique. Voilà comment est né le Kabarè Z. Cet espace de libération pour les corps afrodescendants las d’un prisme colonial exotisant, rayonne désormais de Fort-de-France à Paris. Performances de chant, danses et lipsyncs enflammés s’y déploient dans un cadre intimiste, misant sur la proximité avec le public, sous l’égide de la maîtresse de cérémonie Klochèt, l’alias de Nadia Chonville. Avec ses comparses, elle compte instiller une transe faisant jaillir le pouvoir subversif révolutionnaire de la Caraïbe.

Avec le Festival du Mois Kréyol

Dans le cadre de la Saison Cabaret lancée par le ministère de la Culture du 16 septembre au 18 décembre 2026 dans toute la France

Évocation du corps des femmes noires, des violences qui leur sont faites, mais aussi de leur libération par le mouvement, la danse. Libération,

Nadia Chonville et la troupe du Kabarè Z célèbrent sur scène les danses, chants et couleurs de la Martinique pour en faire un acte de résistance jouissif !

Le jeudi 05 novembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 04 novembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 11 à 22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-04T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-05T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-04T19:30:00+02:00_2026-11-04T20:30:00+02:00;2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T20:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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