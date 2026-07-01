Kafé Istor La Tanière du poulpe – Erdeven

jeudi 16 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Kafé Istor

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Vous avez été plus d’une quinzaine à avoir apprécié le Kafé Istor sur l’âge d’or breton présenté par Françoise Le Goaziou.

Ce mois-ci, c’est Patrick Giron l’auteur du Passeur de Memoire sur l’histoire d’Erdeven qui vient nous présenter le patrimoine de notre village. Vous souhaitez connaître l’origine des châteaux ? Ne ratez pas ce rendez-vous avec l’Histoire ! .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Kafé Istor Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon