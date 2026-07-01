KALIKA + 1ère partie, Le SAX, Achères
samedi 7 novembre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
KALIKA + 1ère partie Samedi 7 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Paillettes : 8 > 17 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00
Avec son dernier projet, Kalika pousse encore plus loin sa pop abrasive et sans retenue. Elle y mélange tensions électroniques, émotions à vif et refrains qui restent collés au cerveau comme après une trop bonne soirée qu’on n’arrive pas à quitter. Sur scène, Kalika avance à contre-courant des formats lisses : intense, imprévisible, parfois fragile, souvent explosive. Un live qui donne autant envie de danser que de hurler les paroles avec les copain·es du premier rang.
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/kalika »}]
Kalika + 1ère partie Pop alternative
DR
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