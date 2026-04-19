Kamaal Williams – Paris New Morning Paris

Kamaal Williams est un musicien, producteur et pionnier du jazz Anglais contemporain, connu pour fusionner jazz, hip hop, R&B, EDM et broken beat dans un style qu’il appelle « Wu Funk ».

Il s’est fait connaître internationalement avec le duo Yussef Kamaal, dont l’album « Black Focus » (2016) a contribué à une renaissance du jazz britannique.

Depuis, il a poursuivi une carrière solo marquante avec des albums influents comme « The Return » (2018), « Wu Hen » (2020) et « Stings » (2023).

Son approche musicale repose sur l’improvisation, des grooves percussifs et des sonorités riches qui tirent autant des clubs que des salles de jazz.

Aujourd’hui, il est considéré comme l’une des figures majeures du jazz contemporain et de la scène musicale Jazz-funk.

Le mardi 19 mai 2026

de 19h30 à 23h00

payant prix : 29.18 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260519-7692-kamaal-williams.html



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