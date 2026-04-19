Kamaal Williams – Paris New Morning Paris
Kamaal Williams – Paris New Morning Paris mardi 19 mai 2026.
Kamaal Williams est un musicien, producteur et pionnier du jazz Anglais contemporain, connu pour fusionner jazz, hip hop, R&B, EDM et broken beat dans un style qu’il appelle « Wu Funk ».
Il s’est fait connaître internationalement avec le duo Yussef Kamaal, dont l’album « Black Focus » (2016) a contribué à une renaissance du jazz britannique.
Depuis, il a poursuivi une carrière solo marquante avec des albums influents comme « The Return » (2018), « Wu Hen » (2020) et « Stings » (2023).
Son approche musicale repose sur l’improvisation, des grooves percussifs et des sonorités riches qui tirent autant des clubs que des salles de jazz.
Aujourd’hui, il est considéré comme l’une des figures majeures du jazz contemporain et de la scène musicale Jazz-funk.
Le mardi 19 mai 2026
de 19h30 à 23h00
payant prix : 29.18 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T23:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
https://www.newmorning.com/20260519-7692-kamaal-williams.html
Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Festival de courts métrages – Jour 1 Mémorial de la Shoah Paris 19 avril 2026
- Les petits secrets de Saint-Germain-des-Prés 19 avril 2026
- Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris 19 avril 2026
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026