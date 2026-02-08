Kamishibai, une séance de lecture en musique Lille

Kamishibai, une séance de lecture en musique

36 avenue Marx Dormoy Lille Nord

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

2026-03-18

Kamishibai

Grâce à la technique de lecture en kamishibai, aux décors et accessoires, ainsi qu’aux instruments de musique qui illustrent l’histoire, le spectacle captive tout petits, petits et plus grands. Le spectacle est participatif, soyez prêts !

Pour la semaine de la petite enfance 2026

36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France

English :

Kamishibai

Thanks to the kamishibai reading technique, the sets and props, and the musical instruments that illustrate the story, the show captivates young and old alike. The show is participatory, so get ready!

For the Semaine de la petite enfance 2026

