Kan Dieu + Ohno Saint-Hippolyte Poligny
Kan Dieu + Ohno Saint-Hippolyte Poligny dimanche 20 septembre 2026.
Poligny
Kan Dieu + Ohno
Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Akiko KAN DIEU, Dole, orgue
Tomoko OHNO, trompette
Organisateur: Association des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny
Saison musicale 2026
Poligny, Collégiale Saint-Hippolyte
> Samedi 11 avril 20h
Chœur de Schopfheim, Allemagne. Direction: Christoph BOGON
>Dimanche 19 juillet 18h
Jan LIEBERMANN, Mayence-Allemagne
> Dimanche 2 août 18h
Ghislain LEROY, Lille Cathédrale
>Dimanche 16 août 18h
Quentin GUERILLOT, Saint-Denis Cathédrale
> Dimanche 30 août 18h
Bernhard HAAS, Munich Allemagne
> Dimanche 20 septembre 18h
Journées européennes du Patrimoine
Akiko KAN DIEU, Dole, orgue
Tomoko OHNO, trompette
Saint-Claude, Cathédrale
Saint-Claude Dimanche 12 juillet 17h
Michaël MATTHES, Paris Symphonie passion de Marcel DUPRE
Saint-Claude Dimanche 9 août 17h
Ralf SCHMUCK, trompette Ralf BORGHOFF, orgue .
Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 28 50 37 hammer.bp@web.de
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English : Kan Dieu + Ohno
L’événement Kan Dieu + Ohno Poligny a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA