Kan Sano en concert – MOJACAT Tour Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Diplômé du Berklee College of Music (piano et composition jazz), Kan Sano est, depuis, devenu une figure majeure de la scène beat. Le chanteur et guitariste londonien Tom Misch, fan du Japonais, l’avait choisi comme première partie pour sa tournée au Japon et en Corée. C’est ainsi que Kan Sano s’est fait rapidement connaître et qu’il a pu par la suite donner de nombreux concerts en Asie, devenant un artiste d’envergure internationale. Juste après la sortie de son 4ᵉ album, il est le premier musicien japonais à enregistrer sur le prestigieux label britannique Decca Records. Actif dans toutes sortes de projets, il contribue aux concerts et enregistrements d’artistes de renom en tant que producteur, claviériste et mixeur, et compose la musique de films et de spots publicitaires. À ses concerts, Kan Sano envoûte les salles en improvisant dans un style qui fusionne jazz et classique et en déployant toute son énergie sur scène avec son groupe.

Il montre aussi qu’il est un musicien innovant et influent du Japon.

Kan Sano, chant et clavier



Kaco, chœur et clavier



Manami Otsuka, basse, chœur et clavier



Seiya Kudo, batterie

Kan Sano est un musicien mondialement connu dont le tube « On My Way Home » a dépassé les 20 millions de vues. Organisé dans le cadre de la tournée pour son dernier album « MOJACAT », ce concert à Paris représente un défi puisqu’il y proposera une interprétation et une approche nouvelles de la City Pop.

Le samedi 20 juin 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Tarif : 15 € / Réduit : 13 €

Réservation : www.mcjp.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T21:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

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