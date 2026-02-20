Kandinsky face aux images Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Kandinsky face aux images

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 12:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky, figure majeure de l’art du XXe siècle.

Coorganisée avec le Centre Pompidou Paris, cette exposition explorera un aspect méconnu du travail de l’artiste le rôle des images.

Photographies, illustrations scientifiques ou de presse… loin d’être de simples sources d’inspiration, elles nourrissent la pensée visuelle de l’artiste et accompagnent sa quête vers l’abstraction.

À travers un ensemble unique d’œuvres et d’archives issues du legs de Nina Kandinsky au Centre Pompidou et de prêts exceptionnels, d’institutions européennes publiques et privées, le parcours de l’exposition invite à redécouvrir l’importance des images dans l’œuvre de l’un des fondateurs de l’abstraction.

### Commissariat

**Jeanne-Bathilde Lacourt**, Conservatrice en charge de l’art moderne au LaM.

**Angela Lampe**, Conservatrice au service des collections modernes au Mnam/Cci.

**Hélène Trespeuch**, Professeure et commissaire associée.



![](/sites/default/files/inline-images/CP-LOGO-Partenariat-Constellation_LaM-noir_CP-LOGO-CONSTELLATION-noir.png)



![](/sites/default/files/inline-images/fondation-noir-2018.png)

Grand mécène de l’exposition

![](/sites/default/files/inline-images/partenaires%20m%C3%A9dia_2.png)

_Vassily Kandinsky, Bild mit rotem Fleck (Tableau à la tache rouge), 25 février 1914, Huile sur toile, 130 x 130 cm. Donation de Mme Nina Kandinsky en 1976. Collection Centre Pompidou. ©MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. GrandPalaisRmn._

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky, figure majeure de l’art du XXe siècle.

Coorganisée avec le Centre Pompidou Paris, cette exposition explorera un aspect méconnu du travail de l’artiste le rôle des images.

Photographies, illustrations scientifiques ou de presse… loin d’être de simples sources d’inspiration, elles nourrissent la pensée visuelle de l’artiste et accompagnent sa quête vers l’abstraction.

À travers un ensemble unique d’œuvres et d’archives issues du legs de Nina Kandinsky au Centre Pompidou et de prêts exceptionnels, d’institutions européennes publiques et privées, le parcours de l’exposition invite à redécouvrir l’importance des images dans l’œuvre de l’un des fondateurs de l’abstraction.

### Commissariat

**Jeanne-Bathilde Lacourt**, Conservatrice en charge de l’art moderne au LaM.

**Angela Lampe**, Conservatrice au service des collections modernes au Mnam/Cci.

**Hélène Trespeuch**, Professeure et commissaire associée.



![](/sites/default/files/inline-images/CP-LOGO-Partenariat-Constellation_LaM-noir_CP-LOGO-CONSTELLATION-noir.png)



![](/sites/default/files/inline-images/fondation-noir-2018.png)

Grand mécène de l’exposition

![](/sites/default/files/inline-images/partenaires%20m%C3%A9dia_2.png)

_Vassily Kandinsky, Bild mit rotem Fleck (Tableau à la tache rouge), 25 février 1914, Huile sur toile, 130 x 130 cm. Donation de Mme Nina Kandinsky en 1976. Collection Centre Pompidou. ©MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. GrandPalaisRmn._ .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

In renovated buildings, the LaM will reopen on February 20, 2026, with a major retrospective devoted to Vassily Kandinsky, a major figure in twentieth-century art.

Co-organized with the Centre Pompidou Paris, this exhibition will explore a little-known aspect of the artist’s work: the role of images.

Photographs, scientific or press illustrations… far from being mere sources of inspiration, they nourished the artist’s visual thinking and accompanied his quest for abstraction.

Through a unique collection of works and archives from Nina Kandinsky’s bequest to the Centre Pompidou and exceptional loans from European public and private institutions, the exhibition invites us to rediscover the importance of images in the work of one of the founders of abstraction.

### Curator

**Jeanne-Bathilde Lacourt**, Curator of Modern Art at LaM.

**Angela Lampe**, Curator of Modern Collections, Mnam/Cci.

**Hélène Trespeuch**, Professor and associate curator.

![](/sites/default/files/inline-images/CP-LOGO-Partenariat-Constellation_LaM-noir_CP-LOGO-CONSTELLATION-noir.png)

![](/sites/default/files/inline-images/fondation-noir-2018.png)

Major sponsor of the exhibition

![](/sites/default/files/inline-images/partenaires%20m%C3%A9dia_2.png)

_Vassily Kandinsky, Bild mit rotem Fleck (Painting with red stain), February 25, 1914, Oil on canvas, 130 x 130 cm. Donated by Mrs. Nina Kandinsky in 1976. Center Pompidou Collection. ©MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. GrandPalaisRmn._

L’événement Kandinsky face aux images Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme