KANKELE + 1ère partie Toota Tamtam, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

KANKELE + 1ère partie Toota Tamtam Jeudi 18 mars 2027, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 14/12/10€ – A partir de 10 ans – Debout – Bar / petite restauration – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:30:00+01:00 – 2027-03-18T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:30:00+01:00 – 2027-03-18T22:30:00+01:00

Dans le cadre de Bonnes Ondes du 16 au 20 mars, pour fêter l’arrivée du printemps

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Des rythmes mandingues à l’afrobeat en passant par la funk et le jazz, Kankélé joue une musique fusion débordante d’énergie et d’authenticité.

Leur dernier album, « Bala Groove », est à l’image du groupe, métissé et ouvert sur le monde, avec des chansons en langue bambara, soussou, wolof et espagnol, le tout porté par la puissance des balafons du Burkina Faso.

En concert, entre musique, chants et danse, le groupe, porté par le charismatique Oumarou Bambara – auteur-compositeur, interprète, arrangeur et percussionniste multi-instrumentiste virtuose, emmène le public à la fête.

Un moment jubilatoire, de partage et de communion !

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Tarifs : plein 14€ – réduit 12€ – Carte Sam 10€*.

En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

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*Billets Carte Sam = en vente uniquement à la Boutique Billetterie.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musiques actuelles // Afrobeat world music

Julie Daniel