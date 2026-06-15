Karaoké animé Lieu-dit Les 3 Curés Milizac-Guipronvel
Karaoké animé Lieu-dit Les 3 Curés Milizac-Guipronvel mardi 7 juillet 2026.
Milizac-Guipronvel
Karaoké animé
Lieu-dit Les 3 Curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
La star c’est vous !
Montez sur scène et prenez le micro pour devenir la star que vous avez toujours voulu être et montrez au grand public votre talent caché. .
Lieu-dit Les 3 Curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59
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English :
L’événement Karaoké animé Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT IROISE BRETAGNE
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