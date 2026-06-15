Soirée tatouages éphémères Lieu-dit Les 3 Curés Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

Soirée tatouages éphémères

Lieu-dit Les 3 Curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Le temps d’une soirée, laissez courir votre imagination et Guillaume Duval vous fera le tatouage (éphémère) qui fera de vous le pirate ou le motard que vous avez toujours voulu être ! .

Lieu-dit Les 3 Curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59

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English :

L’événement Soirée tatouages éphémères Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT IROISE BRETAGNE