Karaoké au café de la Roquette Café de la Roquette Arles

Arles

Karaoké au café de la Roquette

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 19h30. Café de la Roquette 12 Place Paul Doumer Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Préparez-vous pour une soirée aussi festive qu’électrisante, où la convivialité laissera peu à peu place à une véritable montée en puissance musicale.

19h30 Karaoké animé par David Barel

La soirée débute dans une ambiance chaleureuse et décomplexée avec un grand karaoké mené par David Barel. L’occasion parfaite de partager un moment joyeux entre amis, pousser la chansonnette et lancer la fête dans la bonne humeur.



22h DJ Set de Stella Galactica

Place ensuite à l’univers incandescent de Stella Galactica, véritable concentré d’énergie derrière les platines. Influencés par l’Italo, la dark disco de Los Angeles et l’EBM, ses sets sont puissants, hypnotiques et profondément festifs, portés par des basses vibrantes et une irrésistible envie de danser.



Élevée au son du rock, de la Britpop et du post-punk, Stella Galactica découvre la musique électronique à travers l’électroclash, avant de développer un univers singulier et solaire. Chanteuse et claviériste du groupe Merci Beaucoup, elle s’est produite sur de nombreuses scènes en France et en Europe.



Co-fondatrice des collectifs Bovary Club et Disco Disorder, elle défend une scène indépendante audacieuse, mêlant performances live et DJ sets pour faire découvrir des artistes émergents à un public curieux et passionné.



Habituée des scènes emblématiques comme le Badaboum et le Petit Bain à Paris, le Cargo et le Théâtre Antique à Arles, le 6MIC à Aix ou encore La Dame Noir à Marseille, elle est également DJ résidente à La Movida.



Une soirée entre lâcher-prise, voix déchaînées et dancefloor incandescent à ne pas manquer. .

Café de la Roquette 12 Place Paul Doumer Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 97 83 73 cafedelaroquette@gmail.com

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English :

Get ready for a festive and electrifying evening, where conviviality gradually gives way to a real musical surge.

L’événement Karaoké au café de la Roquette Arles a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Arles