AGENDA · Barèges
Karaoké Cinéma Barèges
mercredi 19 août 2026 · Cinéma · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Karaoké
Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Viens faire entendre ta voix !
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Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46
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English :
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L’événement Karaoké Barèges a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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