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AGENDA · Barèges

Karaoké Cinéma Barèges

mercredi 19 août 2026 · Cinéma · Barèges

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cinéma
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Barèges

Karaoké

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Viens faire entendre ta voix !
  .

Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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L’événement Karaoké Barèges a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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