Karaoké Cinéma Barèges

Informations pratiques

Barèges

Karaoké

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Viens faire entendre ta voix !

.

Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Come make your voice heard!

L’événement Karaoké Barèges a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65