AGENDA · Lorris
Karaoké dansant Le Millénium Lorris
samedi 11 juillet 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Karaoké dansant Le Millénium
21 Grande Rue Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Karaoké dansant
Karaoké dansant à 20h. Entrée libre. Tel 02 34 05 77 69 . NB le karaoké initialement prévu le 04/07 est reporté au 11/07). .
21 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69 le_millenium_lorris@yahoo.fr
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English :
Karaoke dance
L’événement Karaoké dansant Le Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GATINAIS SUD
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