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AGENDA · Lorris

Karaoké dansant Le Millénium Lorris

samedi 11 juillet 2026 · Lorris

Karaoké dansant Le Millénium Lorris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
21 Grande Rue
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif

Lorris

Karaoké dansant Le Millénium

21 Grande Rue Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Karaoké dansant
Karaoké dansant à 20h. Entrée libre. Tel 02 34 05 77 69 . NB le karaoké initialement prévu le 04/07 est reporté au 11/07).   .

21 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69  le_millenium_lorris@yahoo.fr

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English :

Karaoke dance

L’événement Karaoké dansant Le Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GATINAIS SUD

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