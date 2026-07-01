Informations pratiques

Lorris

Karaoké dansant Le Millénium

21 Grande Rue Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Karaoké dansant

Karaoké dansant à 20h. Entrée libre. Tel 02 34 05 77 69 . NB le karaoké initialement prévu le 04/07 est reporté au 11/07). .

21 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69 le_millenium_lorris@yahoo.fr

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English :

Karaoke dance

L’événement Karaoké dansant Le Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GATINAIS SUD